Санитарно-карантинный контроль на границе России усилен из-за распространения китайского коронавируса. Об этом в среду, 29 января, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Усилен санитарно-карантинный контроль (СКК) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. В адрес территориальных органов направлен уточненный алгоритм действий специалистов СКК, организовано и проводится анкетирование возвращающихся из КНР», — цитирует «РИА Новости» заявление.

В Роспотребнадзоре отметили, что с 31 декабря было досмотрено более 20 тыс. рейсов. Почти 7 тыс. из них — из Китая.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор заявил, что приступил к обследованию всех возвращающихся из Китая российских туристов на наличие коронавируса.

27 января Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай. Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.