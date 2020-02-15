Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии больных новым типом коронавируса в России в настоящий момент.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни одного больного коронавирусом нет на территории России. При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая», — сказала она.

Как уточняет агентство, ранее в России были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших являлись гражданами Китая. К настоящему моменту они уже выписаны.

Ранее Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.

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