Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии больных новым типом коронавируса в России в настоящий момент.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ни одного больного коронавирусом нет на территории России. При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая», — сказала она.
Как уточняет агентство, ранее в России были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших являлись гражданами Китая. К настоящему моменту они уже выписаны.
Ранее Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
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