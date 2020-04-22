Роспотребнадзор с начала 2020 года зарегистрировал 116 дезинфицирующих средств, в том числе 23 кожных антисептика, сообщается на сайте ведомства в среду, 22 апреля.

По его данным, число заявок от бизнеса на регистрацию подобной продукции выросло на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Всего с 2010 года в ведомстве зарегистрировали 4131 дезинфицирующее средство, из них 422 кожных антисептика.

Роспотребнадзор также сообщил, что в условиях коронавируса рассматривает документы для регистрации в кратчайшие сроки.

Об эффективности антисептиков ранее, 13 апреля, рассказали в Роспотребнадзоре. Так, хороший санитайзер должен иметь в составе антимикробные действующие вещества, например спирты, содержание которых должно быть не менее 60%.