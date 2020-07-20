Запретить рестораторам включать в чек чаевые намерен Роспотребнадзор — об этом говорится в новых правилах оказания услуг общепита, разработанных в ведомстве.

Жить по-новому рестораны, кафе и столовые начнут с января будущего года. Главное изменение коснется формата работы. Заведения, которые никогда не доставляли блюда на дом или в офисы, будут вынуждены освоить этот способ. Как именно наладить доставку – нанять курьеров самим или договориться с крупными агрегаторами – чиновники оставили на откуп рестораторам. Сайты точек общепита изменятся. Под каждым блюдом появится кнопка «заказать» и полная информация о составе и способах приготовления основных ингредиентов. Так что сохранить кулинарные секреты шеф-поварам не удастся. Если в шедевре высокой кухни используются пищевые добавки, это тоже придется указать. А чтобы потребитель мог не сомневаться в пользе съеденного обеда, рестораторам придется в каждом блюде не только подсчитать количество калорий, но и определить состав микроэлементов. Еще один важный момент – у клиента модной кофейни или обычной столовой должна быть возможность проверить вес поданной ему порции. Наконец, новые правила могут ударить по кошелькам официантов. Включать в счет чаевые будет запрещено. Если же вознаграждение все же окажется в чеке и посетитель обнаружит это только после оплаты, он сможет потребовать деньги назад.