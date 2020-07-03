Роспотребнадзор принял решение о запрете до 2021 года проведения массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и подростков в условиях пандемии коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

«Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций», — заявили в Роспотребнадзоре.

Указывается, что данные правила будут действовать до 1 января 2021 года.

Ранее Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса у детей.