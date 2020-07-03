Обрабатывать антисептиками не только кнопки лифтов и поверхности столов, но даже подлокотники кресел в выставочных и конгресс-центрах предписал Роспотребнадзор. Об этом говорится в новом своде правил, который выпустило санитарное ведомство.

Обязательными элементами новой реальности для выставок, конференций и круглый столов станут маски и перчатки. Правда, как сказано в методичке Роспотребнадзора, у посетителей должна быть лишь возможность приобрести средства защиты на входе на мероприятие. То есть речи о том, чтобы раздавать медицинские изделия бесплатно, нет. Монтировать стенды, столы и прочие детали выставочной экспозиции мастерам придется с соблюдением стандартной дистанции в полтора метра. А расстояние между стендами должно быть не менее трех метров, чтобы гости могли спокойно перемещаться, не задевая друг друга локтями. С вентиляцией владельцам площадок придется серьезно поработать и перенастроить ее так, чтобы отработанный воздух вновь не попадал в помещения. А чтобы у коронавируса было еще меньше шансов выжить, придется обзавестись еще и бактерицидными лампами. Но только такими, которые можно использовать в присутствии людей. В залах между сессиями конгрессов и конференций придется устраивать 15-минутные перерывы для дезинфекции. На конгрессах можно будет находиться только в маске, а для выставок обязательным условием присутствия в зале будут и маска, и перчатки. Кроме того, первое время мероприятиям придется обойтись без традиционных кофе-брейков и фуршетов.

К большинству новых требований выставочные центры в столице уже готовы, рассказал «» заместитель гендиректора КВЦ «Сокольники» Алексей Харюткин. По его словам, проходы между стендами всегда монтируются из расчета трехметровой дистанции, а масочный режим выставочные площадки ввели еще в марте по доброй воле. Кроме того, запускаться площадки будут поэтапно. Это связано с тем, что все столичные выставочные комплексы сейчас отданы под ковид-госпитали. По планам владельцев конгресс-центров, порядка 60-70 процентов площадей вернется к работе по назначению. Остальные 30-40 процентов останутся в резерве как дополнительный коечный фонд минимум до нового года.