Пользователи соцсетей выложили видео, на котором видно, как грызуны бегают по продуктам в супермаркете сети на Комсомольской площади.

Представитель Роспотребнадзора Виктория Михеева сообщила радиостанции «Говорит Москва», что специалисты местного отделения ведомства провели оперативную проверку магазина 13 февраля. Они решили опечатать торговую точку.

«Были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований, способствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов в помещениях магазина, а именно неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание торгового зала и подсобных помещений магазина: наличие отверстий и трещин по периметру здания снаружи и внутри в местах прохождения коммуникаций, нарушение целостности потолочного покрытия и покрытия пола, отсутствие порогов под дверями в помещении зоны загрузки продовольственного сырья, неудовлетворительное санитарное содержание площадки для сбора и хранения мусора погрузо-разгрузочной территории торгового предприятия».

По словам сотрудницы, супермаркет будет временно закрыт в соответствии со статьей 6.4 Административного кодекса, а материалы дела передадут в суд для принятия решения о приостановлении работы магазина на срок до 90 суток. За устранением нарушений в BILLA будет следить управление Роспотребнадзора по городу Москве.

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