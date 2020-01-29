Мониторинг Роспотребнадзора выявил в России 139 человек с подозрением на коронавирус, однако ни у кого этот диагноз не подтвердился. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 29 января.

«При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 17 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 16 — грипп А, 10 — грипп В, 4 — парагрипп, в 2 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 8 заболевших — микстинфекция», — говорится в сообщении.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Сейчас случаи заражения были зафиксированы в ОАЭ, Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.