Роспотребнадзор рекомендует на фоне пандемии коронавируса регулярно дезинфицировать жилые помещения с помощью средств на основе спирта и хлора.

Информация об этом опубликована 3 апреля на сайте ведомства.

«Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии», — говорится в сообщении.

При этом, если в квартире есть зараженный человек, то рекомендуется каждый день заниматься уборкой.

Дверные ручки необходимо мыть при помощи мыла или обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором.

В свою очередь, поверхности и предметы в помещении — ручки шкафов, спинки стульев, столешницы, техника, раковины — достаточно протирать антисептиком или мыльным раствором.

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