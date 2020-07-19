Согласно новым правилам оказания услуг общественного питания, разработанным Роспотребнадзором, общепит не сможет включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара.

Речь идет о чаевых, комиссиях и др. В случае нарушения потребитель сможет потребовать вернуть уплаченную на такие расходы сумму.

В пояснительной записке к документу уточняется, что новые правила разработаны в рамках "регуляторной гильотины" и призваны заменить подзаконные акты, которые потеряют силу в 2021 году.

Кроме того, в проекте закреплена возможность дистанционного оформления заказа. В таком случае клиенты вправе воспользоваться электронной книгой отзывов и приложений. Записи можно будет удалить только спустя полгода с даты внесения, если в тексте содержится ругань, оскорбления или другая запрещенная законом информация.

Заведение также обязано показывать клиентам информацию об услугах — в том числе цену услуг и условия оплаты, сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов и витаминов. Контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять Роспотребнадзор.