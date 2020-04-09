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Сформированный в регионах РФ запас тест-систем для выявления коронавируса превышает миллион штук, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

«У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся, хочу отметить, в России. Это очень важно, мы здесь обеспечили себе технологическую независимость. И на сегодня запас тест-систем в регионах по всей стране составляет более миллиона», — сказал он на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Смоленский добавил, что на данный момент количество проведенных за сутки тестов приближается к 100 тыс. Кроме того, Россия, по его словам, занимает третье место в мире по числу сделанных тестов. В стране сейчас зарегистрировано девять отечественных тест-систем.

По его словам, для подтверждения коронавируса достаточно одного правильно проведенного теста.

«Достаточно одного теста, если он проведен правильно, чтобы понять, есть инфекция у человека или нет», — сказал он.

При этом Смоленский отметил, что при выписке нужно получить два отрицательных теста через определенный период времени. Кроме того, сегодня исследование на коронавирус можно сделать в лабораториях Роспотребнадзора, а также в более 200 государственных и в 27 частных организациях.

Положительные тесты дополнительно проходят подтверждение в референс-центрах, чтобы исключить вероятность ложноположительного результата. Таких центров сейчас в стране 21.

Смоленский также добавил, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, медицинский персонал должен проходить исследование на COVID-19 не реже одного раза в неделю.

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