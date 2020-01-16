Роспотребнадзор рекомендовал избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску, чтобы не подхватить ОРВИ. Как говорится в рекомендациях на сайте ведомства, при необходимости посещения многолюдных мест следует соблюдать дистанцию в один метр.

Роспотребнадзор также призвал использовать медицинскую маску в общественных местах, соблюдать правила «респираторного этикета». Они подразумевают, что здоровым нельзя трогать руками нос, рот и глаза, а больным не следует ходить без масок, а кашлять и чихать только в носовые платки.

При этом необходимо тщательно мыть руки с мылом после посещения мест скопления людей, санитарных комнат и перед приемом пищи. Кроме того, требуется регулярно проводить влажную уборку в доме, проветривать помещение, гулять на свежем воздухе и правильно питаться.

Ранее Роспотребнадзор подчеркивал, что единственным надежным способом защититься от вируса гриппа является вакцинация. При этом требуется включить в свой рацион темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты. Они обязательно должны содержать антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

Люди, которые регулярно испытывают повышенную эмоциональную нагрузку и стресс, более подвержены простудам, так как имеют ослабленный иммунитет, добавили в ведомстве.

14 января Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами. Ситуация обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.