Роспотребнадзор провел проверку 184 пациентов с признаками ОРВИ, однако случаев заражения новым коронавирусом, вспышка которого была зафиксирована в Китае, не выявлено. Об этом в четверг, 30 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, также могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли и тошнота, а на поздних этапах — повышенная температура и кашель.

Китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля. При этом в России допускают проникновение коронавируса в страну в середине февраля.

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Рейсы из Уханя в Москву отменены. Усилен приграничный контроль.

Минздрав подготовил методические рекомендации по лечению заболевания.