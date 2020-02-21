Роспотребнадзор отмечает рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщило «РИА Новости».

«Возрастает количество детей и подростков, инфицированных ВИЧ, проживающих на территории России. По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тыс. ВИЧ-инфицированных детей и подростков», — говорится в материалах ведомства.

Отмечается, что более 50% из них старше 11 лет, 16,9% — в возрасте 8–10 лет. При этом доля подростков и молодежи среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15–20 лет снизилась до 0,8% по сравнению с 1,6% в 2012 году.

Ранее, 16 февраля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин после выхода фильма журналиста и блогера Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят», заявил, что ведомство проведет исследование эффективности мер поддержки граждан с данным заболеванием с 2018 года.