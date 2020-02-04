Роспотребнадзор отметил распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышение недельных эпидемпорогов в 23 субъектах РФ, сообщается во вторник, 4 февраля, на сайте ведомства.

«Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ)», — говорится в сообщении.

При этом ведомство отмечает, что в эпидемический процесс в основном вовлечены дети 3-6 лет и 7-14 лет.

Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль, подчеркнуло ведомство.

Ранее в ряде регионов закрыли школы или детские сады из-за вспышки ОРВИ. В частности, карантин ввели в Башкирии, Тюменской области, Хабаровском крае, Тамбовской области, Алтайском крае и других регионах.