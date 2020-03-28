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Роспотребнадзор напомнил родителям о необходимости оставлять ребенка дома и ограничить его контакты на время вспышки коронавирусной инфекции. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а если такое невозможно — то максимально ограничить контакты детей. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой», — говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо исключить посещение различных учреждений, заведений общепита, образовательных и развлекательных центров, детских площадок и парков.

Также ребенку нужно объяснить, что за пределами дома нельзя прикасаться руками к лицу и к дверным ручкам, поручням, стенам. После возвращения в квартиру необходимо "обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко)".

В Роспотребнадзоре напомнили, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность до трех суток и более.

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