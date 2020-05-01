В период эпидемии коронавирусной инфекции рекомендуется отложить все плановые прививки из-за риска заражения в результате случайных контактов с больными при посещении медучреждения, в котором должны ввести вакцину. Об этом сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф» в пятницу, 1 мая.

«Также введение вакцины в начальном периоде инфекционного процесса может спровоцировать развитие осложнений», — предупредили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что регионах с высокой распространенностью клещевого энцефалита и небольшим числом заразившихся коронавирусом вакцинацию проводить можно. Кроме того, данных о профилактическом действии вакцин от гриппа или пневмонии в отношении коронавирусной инфекции нет. Делать прививки от гриппа нужно не ранее августа–сентября.

В марте Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей при посещении лесов, парков и дач. Гражданам необходимо пользоваться специальными костюмами и репеллентами, а также делать профилактические прививки.

Опаснее всего для людей оказались такие клещевые инфекции, как вирус клещевого энцефалита, крымская геморрагическая лихорадка и возбудители боррелиоза. В 2019 году от клещевого энцефалита привились 2 млн россиян.

По данным на 1 мая, в России коронавирусом заразились 114 431 человек.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.