В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции россиянам стоит воздержаться от поездок на общественном транспорте в час пик. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном во вторник, 10 марта, на сайте ведомства.

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик», — сказано в сообщении. Специалисты рекомендуют носить одноразовую медицинскую маску, меняя ее каждые 2–3 часа. Необходимо исключить контакты с людьми, у которых имеются признаки ОРВИ.

Чтобы минимизировать риск заражения, требуется тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты и пользоваться индивидуальными предметами гигиены.

Симптомами коронавирусной инфекции названы высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднение дыхания, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

Накануне у двух пассажиров, прибывших из Дубая в московский аэропорт Внуково, заподозрили коронавирус. Точный диагноз установят после проведения ряда анализов. На первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом 8 марта вышла Италия. Согласно статистике, в этой стране от новой инфекции умирает каждый 20-й пациент.

В феврале немецкие ученые определили срок жизнеспособности коронавируса на предметах. Они сохраняются дольше всего на металле, пластике и стекле — до девяти дней.

По состоянию на 10 марта, тяжелая обстановка с COVID-19 остается в Иране, Китае и Южной Корее. В России подтверждены 20 случаев заболевания.