Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам, что у традиционных новогодних блюд и закусок короткий срок хранения. Готовить их заранее не нужно, пояснили в ведомстве.

Закуски и горячие блюда «живут» от 6 до 18 часов, потом в продуктах начинается процесс порчи, который поначалу может быть незаметен глазу. Еда с истекшим сроком годности может вызвать отравление, рассказали в Роспотребнадзоре «Интерфаксу».

Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. После встречи Нового года несъеденные скоропортящиеся блюда тоже нужно убрать на холод. Оставить на столе без опасений можно только ненарезанные фрукты.

В ведомстве также напомнили, что продукты и алкоголь для праздничного стола надо покупать не с рук, а в постоянно действующих торговых точках. Важно обратить внимание на сроки и условия хранения, указанные на упаковке. Если они нарушены, приобретать товар не нужно.

23 декабря руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал о простом способе проверить качество спиртного. По его словам, достаточно налить немного напитка в ложку и поджечь зажигалкой. По цвету пламени можно сделать выводы о составе жидкости. Голубой огонек указывает на этиловый спирт, а зеленый — на метиловый, который опасен для здоровья. Эксперт подчеркнул, что проводить такую проверку нужно исключительно в трезвом виде, в состоянии опьянения эксперименты с огнем опасны.