Специалисты Роспотребнадзора разработали средство для диагностики новой коронавирусной инфекции в лабораторных условиях. Об этом сообщило ведомство в сообщении на своем сайте во вторник, 21 января.

Отмечается, что методика была разработана меньше, чем за семь дней. Она базируется на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Среди ее основных преимуществ отмечаются широкая распространенность, высокая чувствительность, благодаря которой, по заявлению Роспотребнадзора, можно выявлять единичные копии вирусов, а также скорость получения результатов — 2-4 часа.

Для проведения теста нужно взять образец носоглотки зараженного или человека, у которого есть подозрения о наличии у него заболевания.

Сотрудники Роспотребнадзора в настоящий момент разработали два метода диагностики: первый может выявить наличие у человека коронавируса 2019-nCoV, второй — заболевание, которое он может вызывать, — «тяжелый острый респираторный синдром» (атипичная пневмония).

Ранее 21 января стало известно, что в Китае 291 человек заразился инфекционной пневмонией нового типа. Большая часть из них — в провинции Хабэй, 14 — в провинции Гуандун, пятеро — в Пекине, двое — в Шанхае.

31 декабря стало известно, что в городе Ухань (провинция Хубэй) начали регистрировать случаи заболеваний пневмонией неизвестного происхождения. Позже ученые установили, что причиной распространения заболевания стал новый тип коронавируса (2019-nCoV).

Изначально сообщалось, что вирус не передается от человека к человеку, однако позже китайские власти эти данные опровергли, так как среди зараженных оказались 14 врачей. Кроме того, случаи заболевания 2019-nCoV начали фиксировать в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Центр стратегического планирования при Минздраве заявил, что создаст специальный тест на наличие 2019-nCoV. Диагностика заболевания займет порядка 15–20 минут.

Ожидается, что 22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание в связи со вспышкой нового коронавируса.