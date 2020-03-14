В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирусная инфекция (COVID-19) отличается от гриппа. В ведомстве отметили, что оба вируса являются респираторными заболеваниями и передаются при контакте и воздушно-капельным путем, однако имеют разную скорость передачи.

Так, у гриппа более короткий инкубационный период и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями заболевания) — три дня против пяти-шести при COVID-19. Это значит, что при заражении симптомы гриппа проявляются быстрее, чем признаки нового вида пневмонии, но и распространяется грипп быстрее.

«Передача в первые 3–5 дней болезни или, потенциально, предсимптомная передача, <…> является основной причиной передачи гриппа. В противоположность этому, хотя мы знаем, что есть люди, которые могут распространять вирус COVID-19 за 24–48 часов до появления симптомов, в настоящее время это, по-видимому, не является основной причиной передачи инфекции», — говорится на сайте ведомства.

Как правило, «важным фактором передачи» гриппа являются дети. Именно несовершеннолетние, а также беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом больше подвержены заражению этим вирусом. В случае с COVID-19 пациентами зачастую оказываются взрослыми, а наибольшую опасность заболевание представляет для пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Случаев повторного заболевания и тяжелых случаев при COVID-19 больше, чем при заболевании гриппом. Так, пациенты оказываются в тяжелом и критическом состоянии в 15 и 5% случаев соответственно при заражении новым видом пневмонии. На данный момент смертность от COVID-19 считается выше, чем от гриппа, особенно от сезонного.

«Общий коэффициент смертности <…> составляет 3–4%, показатель инфекционной смертности <…> будет ниже. Для сезонного гриппа смертность обычно значительно ниже 0,1%», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день лекарства и вакцины от COVID-19 не существует. Обезопасить себя можно, соблюдая гигиену рук и «дыхательного этикета». Так, при кашле нужно закрывать рот и нос локтем либо бумажным платком, который следует незамедлительно выбросить.

О том, что дети менее подвержены коронавирусу, заявили вирусологи в беседе с «Известиями». Так, процент заболеваемости среди несовершеннолетних составляет лишь 1% от общего числа инфицированных. Также ученые допускают, что коронавирус может переходить в хроническую форму. В числе возможных осложнений после выздоровления гонконгские врачи называют удушье при быстрой ходьбе и снижение функции легких на 20–30%.

Российский специалист Александр Шестопалов предрек спад заболеваемости COVID-19 в мире к концу июля. Аналогичного мнения придерживается китайский эксперт Чжун Наньшань.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. В России коронавирус подтвердился у 47 заболевших, семеро выписаны из больниц. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.