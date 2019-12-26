В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель. Об этом 26 декабря сообщается на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что по этой причине в некоторых странах деньги печатают на антисептической бумаге, а в Японии деньги даже можно стирать в кипятке, пишет «Газета.ру».

Помимо этого, специалисты напомнили, что гриппа без высокой температуры не бывает. Кроме того, после заражения гриппом у человека не может быть насморка, вирус гриппа не боится мороза, а жаропонижающие средства лишь помогают инфекции распространяться по организму. Как сообщает телеканал «Звезда», это допустимо только при температуре выше 39 градусов. Также во время болезни нельзя принимать аспирин, особенно детям —это может закончиться летальным исходом.

Уточняется, что вакцинация хоть и не гарантирует 100% безопасность, но снижает риск заражения до 90%, сообщает телеканал «360». Также защититься поможет отсутствие контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, а также сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей. Кроме того, следует регулярно и тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта. Также нужно проветривать помещение, в котором проводится много времени, и систематически делать в нем влажную уборку.

Помимо этого, врачи не советуют забывать о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, физических упражнениях и полноценном сне, отмечает «Федеральное агентство новостей».

17 декабря ученые заявили о взаимоисключении заражения гриппом и простудой. По результатам исследований, число заражений простудой резко снижалось во времена эпидемий гриппа, и наоборот. Так, гриппозные больные на 70% реже страдали от простуды, чем носители других острых респираторных инфекций. Механизм, которым вирусы подавляют друг друга, ученые пока не изучили.