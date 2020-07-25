Случаев заболевания чумой в России в 2020 году не зарегистрировано, последний раз ее выявляли в 2016 году, однако заражённые чумой сурки в стране встречаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В 2020 году заболеваний чумой на территории России не зарегистрировано. Последние случаи имели место в 2014 (один случай), 2015 году (один случай), 2016 году (один случай) на территории горно-алтайского высокогорного природного очага чумы (Кош-Агачский район Республики Алтай). Этот район является пограничным с Монголией, и на его территории расположен трансграничный природный очаг чумы (Сайлюгемский)», — говорится в сообщении.

Все население Кош-Агачского района, а это более 18 тысяч человек, ежегодно прививается против чумы, в Туве ежегодно прививку делают более 3,5 тысячи человек, отметили в пресс-службе. В то же время в Кош-Агачском районе с 2014 по 2020 годы включительно постоянно выявляют заражённых чумой сурков, уточнили в Роспотребнадзоре.

«Для предупреждения заболеваний ежегодно разрабатывается и выполняется Комплексный план профилактических мероприятий по оздоровлению территории Кош-Агачского района Республики Алтай и Республики Тыва. Ежегодно проводится истребление блох на территориях, прилегающих к населенным пунктам и стоянкам животноводов, проводится поселковая дератизация и дезинсекция. Запрещен отлов и охота на сурков, ведется контроль за выполнением этого решения (объезд стоянок, населенных пунктов)», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.

Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.