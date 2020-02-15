В Роспотребнадзоре рассказали о признаках, по которым можно определить недостаток воды в организме. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 15 февраля.

Вода необходима как универсальный растворитель и смазывающее вещество, поскольку она обеспечивает транспортировку питательных веществ и продуктов метаболизма. Также она играет роль в регулировании температуры тела. Отмечается, что существует три основных источника жидкости для организма: питьевая вода, пищевые продукты и метаболическая вода, которая получается в результате окисления углеводов, жиров и белков.

Потеря воды в норме равняется ее потреблению и эндогенному образованию, около 2-4 л в сутки. При голодании и диетах с ограниченным употреблением углеводов происходит потеря воды из-за снижения накопленного гликогена в тканях.

Снижение количества воды в организме может быть связано с недостаточным потреблением, либо чрезмерным выделением (повышенное потоотделение, обширные ожоги, рвота, диарея).

«Ранние признаки недостатка воды включают в себя головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке», — цитирует экспертов «Газета.ру».

В среднем взрослому человеку необходимо употреблять 2-4% жидкости от массы тела, ребенку — 10-15 % от массы тела.

12 февраля в Роспотребнадзоре заявили о риске развития онкологических заболеваний из-за употребления снюса. Специалисты ведомства объяснили,что он находится во рту дольше, чем сигаретный дым, поэтому вредные вещества всасываются больше. Из-за сосательного табака может развиться рак рта, легких, пищевода и поджелудочной железы.