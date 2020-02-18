На территории России продолжает регистрироваться широкое географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом говорится во вторник, 18 февраля, на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте и 11 центральных городах России. В стране было привито более 73,95 млн человек (50,5% от численности населения) в рамках подготовки к предстоящему подъему заболеваемости. В зоне риска находятся дети возрастной группы 3–14 лет, а также взрослое население. В структуре вирусов гриппа превалирует вирус В.

Роспотребнадзор заявил, что ситуация находится на его контроле.

12 февраля было объявлено о закрытии 5 тыс. российских школ на карантин из-за приближающегося подъема риска заболеваемости гриппом и ОРВИ.