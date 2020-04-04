Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса.

Ведомство отметило, что в условиях, когда люди находятся на самоизоляции, поддерживать здоровье и иммунитет можно правильным питанием.

Чтобы избежать чрезмерного употребления жиров и сахара ВОЗ рекомендует тщательно планировать свои покупки, так как из-за пандемии люди стали покупать чрезмерно много продуктов.

Также необходимо грамотно использовать приобретенные товары.

«Используйте в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты. Если свежие продукты, особенно фрукты, овощи и нежирные молочные продукты, по-прежнему доступны, отдайте предпочтение именно им. Хорошим вариантом питания являются замороженные фрукты и овощи», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты советуют готовить самостоятельно или заказывать еду.

«Хотя предпочтительнее еда, приготовленная дома, в ряде городов и стран хорошо налажена система доставки отдельных продуктов и готовых блюд, и эти услуги становятся все более распространенными. В некоторых случаях возможна «бесконтактная» доставка, не требующая взаимодействия с другими людьми», — отмечается в материале.

Чтобы еда пошла на пользу, а приемы пищи не привели к набору веса, необходимо рассчитывать размер порций, а также сократить потребление соли, сахара, алкоголя.

2 апреля специалисты Роспотребнадзора рассказали, как лучше обрабатывать и мыть принесенные из магазина продукты на фоне распространения коронавируса.