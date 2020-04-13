Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что должно содержаться в эффективном антисептике для рук.

Так, чтобы средство имело дезинфицирующий эффект, в нем должны присутствовать антимикробные действующие вещества, например спирты. При этом не важно, в какой форме выпускается антисептик — в виде геля, салфеток или другой.

«Для обеспечения быстрого антимикробного действия их содержание должно быть не менее 60%», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Также эксперты рекомендуют обращать внимание на наименование товара. Так, выбирать следует «средство дезинфицирующее», предназначенное для гигиенической обработки рук.

От использования водки в качестве антисептика для рук или ингредиента для приготовления дезинфицирующего состава россиян ранее предостерегли в МЧС.

В депздраве Москвы гражданам рассказали, какие предметы они чаще всего забывают дезинфицировать. В частности, среди таковых оказались пульт от телевизора и поводок для животного, а также сама бутылка с санитайзером.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

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