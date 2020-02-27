Граждане России, посещавшие страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом, могут пройти тест на заражение в поликлинике. Проверка также доступна россиянам, контактировавшим с такими людьми, рассказал в Роспотребнадзоре.

Если после посещения такой страны или контакта с вернувшимся из неё человеком пациент почувствовал симптомы простуды, ему следует вызвать врача на дом или посетить медицинское учреждение. Специалисту следует рассказать о посещении других стран, передаёт ТАСС.

Сообщившего о таких симптомах пациента направят в инфекционный стационар, где проведут тест на коронавирус. Если заболевания не обнаружат, то человека переведут в обычное отделение и выпишут и больницы.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ростуризм посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с ростом числа заболевших в этих странах. Однако в Ассоциации туроператоров РФ после этого заявили, что если Федеральное агентство по туризму не ограничивает продажу туров, то причин для полного возврата их стоимости нет. Согласно последним данным, на Апеннинском полуострове подтверждены 453 случая заражения коронавирусом, 12 из них — с летальным исходом.

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