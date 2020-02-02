Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала ряд рекомендаций по организации правильного питания в зимнее время года.

Как указали в ведомстве, в холодную погоду обычно снижается интенсивность двигательной активности и увеличивается время, проводимое в закрытых помещениях. При этом меняются вкусовые предпочтения, однако здоровое питание актуально независимо от времени года.

Для хорошего самочувствия важно сбалансированное питание с частыми и небольшими по объему приемами пищи. Завтрак должен быть горячим и сытным, предпочтительны цельнозерновые каши и блюда из яиц.

Ежедневно следует включать в рацион несколько порций овощей и фруктов, а также ферментированные продукты: квашеная капуста, моченые яблоки.

Белок может поступать как из животных источников, так и из растительных. Оптимальный вариант — их комбинирование. Мясо, птицу и рыбу советуют дополнять бобовыми и орехами.

Лучшие жиры в рационе — растительные масла и орехи, причем достаточно нескольких ложен масла в виде салатных заправок и горсти орехов на перекус.

Важно также регулярно есть жирную морскую рыбу — она восполнит дефицит витамина D и обогатит рацион полезными омега-3 жирными кислотами.

Роспотребнадзор советует выбирать продукты местного происхождения, ограничить продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, соли и добавленных сахаров. Необходимо пить достаточно жидкости без добавления или с низким содержанием сахара.

Кроме того, следует посоветоваться с врачом о целесообразности приема витаминов и минералов, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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