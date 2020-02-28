При подозрении на заболевание коронавирусом следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве посоветовали выделить заболевшему отдельную комнату или постараться держаться от него на расстоянии не менее одного метра.

Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в Роспотребнадзоре.

Эпидемия Covid-19

В конце 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем эпидемии стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч, скончались 2788 человек. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, более чем в 40 странах, число заболевших превысило 3,5 тысячи, умерли 57 человек. Наибольшее количество зараженных отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.

Для борьбы с распространением инфекции российское правительство запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы на Дальнем Востоке, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.

Накануне МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Также власти объявили об ограничениях на рейсы в Южную Корею и Иран.

В ВОЗ расценили меры, предпринимаемые российскими властями, как эффективные.

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