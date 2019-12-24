Роспотребнадзор организует проверки торговых точек для прекращения продажи некурительной никотиносодержащей продукции — аналогов снюса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации в целях предотвращения и прекращения возможной реализации в торговых точках некурительной никотинсодержащей продукции отнесенной к пищевой, во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзором лабораторно подтверждена потенциальная опасность употребления такой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи.

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора поручено «принять максимально жесткие меры», предусмотренные законодательством, и незамедлительно передавать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках аналогов снюсов.

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