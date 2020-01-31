Роспотребнадзор рекомендовал надевать медицинские маски в транспорте, общественных местах, но не на улице — лучше дышать свежим воздухом.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. На улице полезно дышать свежим воздухом, — заявили в санитарном ведомстве.

Роспотребнадзор напомнил, что маска не застрахует носителя от инфекции — это лишь часть комплекса профилактических мер, позволяющих предотвратить заражение. Нужно чаще мыть руки, соблюдать режим, питаться продуктами богатыми белками и витаминами.

В России выявлен коронавирус

Как уточнили в ведомстве, заражению коронавирусом и гриппом подвержены пожилые люди, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

В России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Как писал NEWS.ru, инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба. Число заражёных достигло 10 тысяч человек, более 200 погибли.

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