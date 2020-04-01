В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам меньше смотреть новости о коронавирусе, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии. Об этом 1 апреля сообщается на сайте федеральной службы.

«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — цитирует сообщение ведомства телеканал «Звезда».

Тем гражданам, кто остается в самоизоляции, Роспотребнадзор рекомендует помнить о здоровом образе жизни, правильно питаться, соблюдать режим сна, а также делать физические упражнения и общаться с друзьями и близкими по видеосвязи.

Помимо этого, в ведомстве посоветовали не курить, не пить алкоголь и не употреблять другие психоактивные вещества, чтобы подавить эмоции, а при необходимости специалисты советуют обратиться за медицинской или психологической помощью, пишет «Федеральное агентство новостей».

Специалисты подчеркнули, что вспышка коронавируса и последовавшие за этим события нарушили обычный уклад жизни многих людей, из-за чего некоторые могут испытывать стресс. В этой связи важно быть чуткими и заботливыми по отношению к своим родным и друзьям, отмечает телеканал «360».

С этим мнением согласна и психолог, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева. В беседе с агентством городских новостей «Москва» она посоветовала не увлекаться тестовыми сообщениями, поскольку в этом виде связи отсутствуют ярко выраженные временные границы. Вместо этого лучше общаться по телефону или Skype. Это поможет оставаться на связи с родными и близкими во время самоизоляции, а также лучше понимать их настроение и грамотнее следить за собственным временем.

Для получения информации Роспотребнадзор рекомендует пользоваться только компетентными источниками — сайтом ВОЗ или местного органа общественного здравоохранения, уточняет сайт aif.ru.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. Режим самоизоляции поддержали более 50 регионов страны.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 заболевших. Всего в мире заразились 859 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.