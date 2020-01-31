Роспотребнадзор призвал соблюдать меры гигиены в период для снижения риска заражения коронавирусом.

«Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека», — говорится в сообщении насайте

ведомства.

Ведомство рекомендует мыть руки после посещения любых общественных мест, перед едой и приготовлением пищи, а также уделять особое внимание тщательному намыливанию и последующему полному осушению рук. После возвращения с улицы домой нужно вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.

Также рекомендуется надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и менять ее на новую каждые два-три часа. Отдавать предпочтение следует гладким прическам, потому что в местах скопления людей распущенные волосы увеличивают риск инфицирования.

Кроме того, нужно избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ, не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия и чаще проветривать помещения.

В случае заражения коронавирусом следует минимизировать контакты со здоровыми людьми. При вынужденном контакте обязательно использовать одноразовую маску, меняя ее на новую каждый час. При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности одноразовым платком, а также пользоваться только личной или одноразовой посудой, изолировать от домочадцев собственные предметы личной гигиены и проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.

Новый коронавирус

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая: в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Зараженные испытывают затруднения дыхания и чувство усталости, у них также высокая температура, кашель и боль в горле.

Всемирная организация здравоохранения накануне признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Видео дня. Андрейченко послала поклонников