При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, так как помещение маленькое и не проветривается, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — сказал Лебедев.

По последним данным, с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране инфекции оказались подвержены 1 655 038 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,23 миллиона вылечились. Лидер по приросту заболевших — Москва.

Столичные компании и предприятия обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Школьников шестых-одиннадцатых классов также отправили на дистанционное обучение. А в бары и клубы, которые работают с полуночи до шести утра, теперь можно попасть только после регистрации по СМС или QR-коду.

С конца октября Роспотребнадзор рекомендовал россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Также ведомство призвало отказаться от зрелищно-развлекательных мероприятий и приостановить работу кафе с 23:00 до 06:00, усилить режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах, а также проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения в регионах.