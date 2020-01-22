В этом году россияне рискуют столкнуться с клещами даже зимой, рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее словам, аномально теплая и бесснежная зима в Центральной России привела к пробуждению клещей. Эпидемиологического всплеска специалисты не ждут, однако отдельные особи опасных насекомых могут встретиться.

Шашина призвала не забывать о мерах предосторожности и защиты от клещей.

«Никакие химические препараты не надо применять. Все-таки вероятность подцепить клеща низкая. Единственное — надо правильно одеваться. Брюки длинные надо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik 22 января.

В декабре сообщалось, что в Красноярске проснулись бабочки. Один из местных жителей обнаружил в машине живую крапивницу.