В Москве пик распространения коронавируса, скорее всего, придется на май 2020 года. Об этом в четверг, 30 апреля, заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

«Эти две недели (до 11 мая ― Ред.) очень важны, май по всем оценкам должен быть пиковым, дальше мы должны уходить на спад и снимать ограничения. Мы все этого очень хотим», — рассказала она в интервью телеканалу «Москва 24».

Также Андреева отметила, что в случае несоблюдения жителями столицы режима самоизоляции на майские праздники, возможны рост числа зараженных и продление ограничительных мер. Кроме того, она подчеркнула, что в настоящее время прирост заболеваемости остается в пределах 5-6% без «нереальных пиков».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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