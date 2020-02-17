Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что организация готова предложить меры по ужесточению ответственности за нарушение карантинного режима в России. Об этом 17 февраля пишет «Интерфакс».

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По состоянию на 17 февраля число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 548 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга».