Роспотребнадзор предложил в начале выхода из самоизоляции разрешить работу кафе и ресторанам, чья площадь не превышает 50 кв. м и в которых не более пяти столиков. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 23 апреля.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по 1–2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее 1 м)», — сказано в сообщении.

При этом уточняется, что массовые мероприятия, включая банкеты и поминки, должны быть запрещены. В работе предприятия должна использоваться одноразовая посуда или многоразовая, но после обязательной дезинфекции.

Когда в регионе будет наблюдаться улучшение эпидемиологической ситуации, ведомство допускает открытие кафе и ресторанов, где расположены более 20 столов, между которыми будет расстояние не менее 1 м. Массовые мероприятия разрешены при соблюдении дистанции, а также если за одним столиком будут находиться 1–2 человека.

Когда в регионе не будут выявлять новых инфицированных, смогут открыться все рестораны при соблюдении санитарных правил, технических регламентов и пр.

25 марта президент России Владимир Путин объявил начало нерабочих дней с сохранением зарплат. Он призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

В частности, рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общепита обязаны закончить обслуживание в залах и начать доставку еды или выдачу ее на вынос. Также не работают магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, а также зоотоваров и аптек. Закрылись торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники. Для всех групп населения отменили льготный проезд на общественном транспорте.

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