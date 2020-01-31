В России не выявлено случаев заражения новым типом коронавируса. Об этом в пятницу, 31 января, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Вирусом, который начал распространяться в Китае, заразились уже в 19 странах, в частности — в Австралии, Германии, США, Японии, Канаде, Вьетнаме, Корее, Малайзии, Франции, Италии, Индии, Финляндии, ОАЭ, Великобритании и других, пишет «Газета.ру». Зарегистрировано 213 случаев летального исхода, зафиксировано более 9,5 тыс. подтверждений диагноза, 102 тыс. 427 человек находятся под наблюдением.

За время интенсивного мониторинга в России зафиксировали более 200 заболевших с признаками ОРВИ, однако коронавирус ни у кого не диагностировали. Роспотребнадзор начал обследовать аэропорты прибытия российских туристов из Китая, НСН.

Помимо этого, эксперты Роспотребнадзора рекомендовали делать гладкие прически в качестве профилактики вирусных заболеваний.

«Когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования», — приводит слова специалиста агентство городских новостей «Москва».

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.