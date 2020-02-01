Только два случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России выявлен коронавирус

«За период мониторинга выявлено 305 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 38 заболевших — [признаки заражения] респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 35 — грипп А, 21 — грипп В, 10 — парагрипп, в девяти случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 12 заболевших микст-инфекция. В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР», — говорится в сообщении.

В пятницу вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что случаи коронавируса выявлены на территории РФ в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба зараженных — граждане Китая. Как сообщили в Роспотребнадзоре, коронавирус был подтвержден лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Больных с первого дня в России поместили в боксы инфекционных стационаров, близко контактирующих с ними лиц тоже госпитализировали. Заболевания протекают в легкой клинической форме.

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