С февраля Республике Беларусь были бесплатно переданы 14 тыс. тест-систем на выявление коронавируса. Об этом в субботу, 18 апреля, заявили в Роспотребнадзоре.

Как добавили в ведомстве, с помощью российских тестов выявили первых пациентов с COVID-19. «Роспотребнадзором также оказывается консультационная и методическая поддержка коллегам, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку», — приводит сообщение службы ТАСС. Более

400 тыс тест-систем «Вектора» безвозмездно переданы 30 странам, отметили в службе.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предоставленные Россией тест-системы на коронавирус якобы дают неточные результаты. По его словам, в ходе проверки 15 россиян коронавирус российские тест-системы показали у всех. Но после перепроверки китайскими тестами зараженным оказался только один человек.

11 апреля глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил об отказе страны от закупки 30 тыс. российских тестов на коронавирус.

В начале месяца в России начали применять новую российско-японскую тест-систему выявления COVID-19. Разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» позволяет получать практически на 100% точные результаты за 30 минут. Кроме того, выявить COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях.