Количество заявок на тестирование на наличие коронавируса превзошло все ожидания. Об этом во вторник, 7 апреля, заявила руководитель розничного подразделения Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Лазарева.

«Одна бригада от 15 до 20 заявок в день может оформить. На данный момент у нас работает 50 бригад, но мы каждый день подключаем новые. Мы прекрасно понимали, что на это исследование будет хороший спрос, но на то количество заявок, которое нам приходит, мы не рассчитывали», ― рассказала она в интервью телеканалу «Москва-24».

Также Лазарева добавила, что из-за повышенного спроса приходится предупреждать пациентов о том, что их заявки будут обабатываться в течение 2–3 дней.

Накануне руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова заявила, что тест на коронавирус, который можно сделать на дому, будет стоить 1250 рублей.

Ранее в тот же день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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