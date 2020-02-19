Требования эпидемиологической безопасности в санатории «Градостроитель» в Тюменской области, где находились на карантине эвакуированные из Китая россияне, полностью соблюдались. Об этом 19 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Я хочу отметить, что правила биологической безопасности были соблюдены неукоснительно. Нет заболеваний ни среди тех, за кем наблюдали, нет ни малейшего нарушения здоровья у тех, кто обеспечивал это медицинское наблюдение», — отметила Попова.

По ее словам, это очень хороший результат и важный опыт, а сотрудников санатория она назвала героями.

Попова напомнила, что в течение двух недель они не покидали территорию медицинского центра, причем это было добровольное решение.

Карантинный режим в санатории «Градостроитель» в Тюменской области завершился 19 февраля. Там находились россияне, которых 5 февраля эвакуировали из китайского города Уханя. В конце декабря 2019 года этот регион стал очагом эпидемии нового коронавируса (COVID-2019), вызывающего тяжелую пневмонию. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

Карантин в тюменском санатории продолжался 14 дней — именно такой срок составляет инкубационный период коронавируса.

По состоянию на 19 февраля количество подтвержденных случаев заражения превысило 72 тыс., скончались от пневмонии более 1,8 тыс. пациентов.