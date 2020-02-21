Ситуация с заболеваемостью пневмонией на территории России на фоне распространения коронавируса остается стабильной. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 21 февраля, сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. По данным на 21 февраля, инфицировано более 76 тыс. человек, погибли — 2247, выздоровели — 18 448.

16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Позже китайские ученые рассказали о риске заразиться коронавирусом в закрытом помещении, подчеркнув, что инфекция передается воздушно-капельным и контактным путем.