Роспотребнадзор в понедельник открыл горячую линию по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Контакт-центр будет действовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии».

«Его задача помочь россиянам, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрать подходящий рацион для себя и своих детей», — говорится в сообщении.

Врачи-диетологи будут консультировать россиян по вопросам оптимального питания и продуктов для среднесуточного рациона в условиях самоизоляции или на карантине.

«При обращении в контакт-центр также можно будет уточнить способы приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище», — сообщает Роспотребнадзор.

Горячая линия работает ежедневно без выходных дней с 9:00 до 21:00 мск, телефон горячей линии: 8 (495) 150-95-41.

26 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что для заведений общепита разработают новые правила после отмена режима самоизоляции.

Попова отметила, что россиянам также придется изменить свои привычки.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.