Роспотребнадзор опроверг информацию о внутрибольничных заражениях коронавирусом в московской больнице имени Демихова (бывшая ГКБ № 68), сообщается на сайте ведомства. О жалобах на больницу и ее пациенте, заразившемся COVID-19, ранее писал «Рамблер», но ни Департамент здравоохранения Москвы, ни управление Роспотребнадзора не запрашивали у редакции данные об этом случае.

В Роспотребнадзоре заявили, что 23 ноября больницу Демихова проверили на выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий (маски, перчатки, социальная дистанция, дезинфекция, антисептики) и нарушений не нашли.

Санитарные врачи заявили, что в базе данных пациентов с COVID-19 нет сведений о случаях заражения коронавирусом в бывшей 68-й. То есть проверка внутрибольничных заражений заключалась только в проверке базы данных: запросов «Рамблеру», рассказавшему о зараженном пациенте, никто не направлял.

«Таким образом, факты нарушений противоэпидемического режима и факты внутрибольничных заражений в ГБУЗ «ГКБ имени В. П. ДЕМИХОВА ДЗМ» (ул. Шкулева,4) в ходе проверки не подтвердились», — заявили в Роспотребнадзоре.

Собеседник «Рамблера» рассказывал о случае, когда пациенту Демихова поставили три разных диагноза за две недели, в итоге перевели в другую больницу, где взятый в первый же день анализ выявил у него коронавирус. Близкие уверены, что заразился он именно в 68-й: пациент попал туда без сознания, сначала речи о ковиде не было вообще.

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Главврач больницы Демихова Сергей Переходов обещал, что и после окончания острой фазы эпидемии в клинике будет действовать масочный режим, требование о социальной дистанции сохранится, а госпитализировать пациентов будут через отдельный вход, с интервалами не менее 15 минут и дезинфекцией в эти промежутки.

В действительности, по словам пациентов и их родственников, в бывшей 68-й далеко не все из этого соблюдается. Охранников и посетителей не раз замечали без масок.

Среди других проблем — невозможность дозвониться в отделение, отсутствие видеосвязи с больницей и требования привезти в реанимацию средства личной гигиены. Медицинские юристы подчеркивали, что требовать от родственников купить лекарства и расходные материалы — незаконно, если человек лечится по ОМС.