Роспотребнадзор уведомил, что у заболевших в Туле студенток из Китая выявлен грипп, а не коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 29 января.

«По результатам лабораторного обследования, у заболевших обнаружен грипп В. Результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные», — говорится в заявлении.

Отмечается, что студентки заболели 21 января. У них поднялась температура, и они обратились за медицинской помощью. После этого врачи госпитализировали девушек в инфекционное отделение.

Одна из студенток приехала из Китая 16 января. Вторая в последнее время не покидала Тульскую область.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

На текущий момент случаи заражения зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

Первые признаки инфицирования схожи с симптомами простуды и гриппа, также могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли и тошнота, а на поздних этапах — повышение температуры и кашель.

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Рейсы из Уханя в Москву отменены. Российские авиакомпании организовали дополнительные чартеры для возвращения сограждан, а туроператоры приостановили прием туристов из КНР. Минздрав подготовил методические рекомендации, в Приморье доставили тест-системы для выявления болезни.

По данным на 29 января, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 случая со смертельным исходом.