Роспотребнадзор порекомендовал жителям России воздержаться от поездок в китайский город Ухань до стабилизации ситуации с заболеваемостью новым вирусом, а также дал рекомендации, как себя обезопасить.

«Рамблер» писал, что ранее власти Китая подтвердили факт передачи нового коронавируса от человека к человеку. Среди заболевших уже более двухсот человек, среди которых 14 медиков.

Роспотребнадзор уточнил, что, по данным на 21 января, зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV. При этом 287 человек заболело в Китае, двое в Таиланде, и по одному в Японии и Южной Кореи. Подтверждено четыре смерти заразившихся вирусом.

Российским туристам, выезжающим в КНР, не стоит посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарки, необходимо употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, использовать маски, и при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью, отметило ведомство.

Роспотребнадзор также порекомендовал жителям России «заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации».

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