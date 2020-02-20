В России новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, зарегистрировано не было. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, ограничивающее въезд граждан КНР в страну. Таким образом, с 20 февраля пропуск в страну будет ограничен для китайцев, приезжающих в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Приостанавливается прием документов, оформление и выдача трудовых приглашений. При этом ограничение не коснется пассажиров из Китая, путешествующих транзитом.

Вспышка COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 20 февраля в Китае всего зафиксировано 2118 случаев смерти от инфекции.

16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга».